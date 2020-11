Sur le vif Cinq ans après le projet d’attentat à Villejuif, Sid-Ahmed Ghlam condamné à la prison à perpétuité Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Jeudi 5 Novembre 2020 à 18:45









L’ancien étudiant algérien, âgé de 29 ans, a été reconnu coupable d’avoir projeté un attentat contre une église de Villejuif (Val-de-Marne) et d’avoir assassiné Aurélie Châtelain en avril 2015. Cette professeure de fitness de 32 ans a été tué d'une balle sur un parking de Villejuif.



L’accusé a exprimé des regrets avant le verdict. « Je regrette amèrement mon parcours. (…) Je culpabiliserai toute ma vie » , a-t-il déclaré. Sid-Ahmed Ghlam n’a pas, pour autant, reconnu les faits qui lui sont reprochés concernant le meurtre d'Aurélie Châtelain. Des traces ADN et du sang de Sid-Ahmed Ghlam ont été pourtant retrouvés dans la voiture de la jeune femme et sur l'arme du crime qu'il détenait mais il a nié ce meurtre en mettant en cause un mystérieux complice dont aucun indice n'a confirmé la présence.



« J'aurais aimé qu'il avoue. J'ai espéré jusqu'au dernier moment mais non, ce n'est pas possible. On est venu chercher la réponse, j'aurais voulu qu'il dise : 'C'est moi'. C'est tout" » , a confié, déçue Marie-Evelyne, la mère d'Aurélie Châtelain sur



Il a confirmé un projet d'attentat contre une église au nom de Daesh mais il a raconté lors du procès avoir renoncé à ce projet, choqué par la mort d'Aurélie Châtelain, et qu'il s'était volontairement blessé par balle à la cuisse pour échapper « aux représailles » de ses commanditaires en Syrie.



