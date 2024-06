Sur le vif Charente : une responsable d'Emmaüs exclue d'une réunion à la préfecture en raison de son voile Rédigé par Lina Farelli | Samedi 29 Juin 2024 à 12:55





« devoir de neutralité » de l'association du fait que celle-ci est « investie d'une mission de service public » .



Ilham Bouhadjar devait participer le 18 juin à un comité de pilotage France services dans les locaux de la préfecture d'Angoulême. « L'État ne me paye pas ! », témoigne-t-elle à Charente Libre , rappelant qu'elle est bénévole. La sous-préfète « m'a expliqué qu'avec ce qui se passe (le contexte politique), je ne pouvais pas participer à la réunion. Je m'effondre, je lui rappelle que je suis déjà venue à la préfecture, que nous nous sommes déjà rencontrées, que j'accepte d'entrer sans prendre la parole. Rien n'y fait ».



Emmaüs France, révolté, dénonce une discrimination pure et simple. La sénatrice charentaise Nicole Bonnefoy (PS) a annoncé saisir la Défenseure des droits, voyant elle aussi dans cette décision « un acte de discrimination ».



« En tant que sénatrice et habitante de la Charente, je connais bien Madame Bouhadjar qui est une citoyenne irréprochable et très impliquée dans l'action associative et dans la vie locale, écrit la sénatrice dans son courrier. Je ne peux comprendre les éléments juridiques sur lesquels ont été fondés une telle exclusion, inadmissible de mon point de vue au regard de la loi. »



Dans un courrier à la préfecture, le président d'Emmaüs France, Bruno Morel, s'est indigné de la décision. Rappelant qu'Ilham Bouhadjar ne fait pas partie des agents du service public, qui sont tenus de s'abstenir de porter un signe religieux, il a annoncé avoir saisi la Défenseure des droits de la Charente.



