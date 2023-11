Canada : l'auteur de l'attaque Ã  London qui a fauchÃ© une famille musulmane coupable

« avait l’intention d’instiller la peur et la terreur dans nos cœurs

Cependant, il ne s’agissait pas d’une attaque contre tous les musulmans, mais d’une attaque contre la sûreté et la sécurité de tous les Canadiens. »

« aujourd'hui, justice a été rendue pour la famille Afzaal et pour une communauté toujours en deuil. Rien ne peut ramener les vies innocentes perdues dans ce meurtre insensé. Honorons leur mémoire en continuant à lutter contre l’islamophobie sous toutes ses formes, peut-on lire dans sa publication »

« ce verdict ne nous exonère pas de cette responsabilité (de combattre la haine sous toutes ses de formes). Cela doit plutôt nous servir de rappel éternel de la nécessité de rester engagés dans cet effort afin que cela ne se reproduise plus jamais »

L'auteur de l'attaque au camion-bélier qui avait fauché une famille musulmane en juin 2021 à London, dans l'Ontario, ne devrait plus goûter à la liberté de sa vie.Après plusieurs semaines d'un long procès qui a débuté en septembre, Nathaniel Veltman, 22 ans, a été reconnu coupable, jeudi 16 novembre, des meurtres de quatre membres de la famille Afzaal et de tentative de meurtre visant le plus jeune. Alors âgé alors de 9 ans, il avait été grièvement blessé mais avait survécu à l'attaque.Au Canada, le meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, rapporte La Presse. Il s'agit du premier procès au Canada pour meurtre prémédité devant jury où le terrorisme est considéré, précise aussi Radio Canada . Une audience de détermination de la peine aura lieu le 1er décembre.Dans ses plaidoiries, le procureur de la Couronne Fraser Ball a soutenu que l'individu avait planifié son attentat pendant des mois, qu’il avait acheté une grosse camionnette grâce à un prêt et y avait installé à l’avant une lourde grille de protection. Par son terrible geste, il voulait envoyer un message aux musulmans du Canada les incitant à quitter le pays sous peine d'être tués. L'homme voulait aussi inciter les suprémacistes blancs à commettre des attentats violents.Le meurtrier, qui avait plaidé non coupable des accusations qui lui ont été reprochées,, a déclaré, à sa sortie du tribunal, Tabinda Bukhari, la mère, grand-mère et belle-mère de trois victimes.Pour le Premier ministre de l'Ontario Doug Ford,Quant au maire de London, Josh Morgan, il a estimé queLire aussi :Et aussi :