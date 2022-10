Sur le vif Canada : l'auteur d'une agression raciste et islamophobe sur une femme et sa fille condamné Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 24 Octobre 2022 à 15:30









Pour sa défense, l’agresseur a expliqué qu’il était à court de médicament l'aidant à lutter contre des penchants psychotiques et qu'il ne savait pas ce qu’il faisait après avoir consommé de la drogue. Mais le juge n’a pas accepté ses explications : « Je ne peux prendre ces éléments en compte parce que le prévenu a qualifié les victimes de "putains de Somalies" et a demandé à ce qu’elles quittent le pays. » De plus, a-t-il rappelé, Richard Bradley Stevens a un dossier judiciaire « bien rempli » . Le prévenu a en effet un passé criminel chargé. Il a été plusieurs fois remis en liberté surveillée et a fait la preuve de préjugés racistes à plusieurs occasions.



L’agression a engendré de lourdes conséquences sur la santé mentale de cette mère de dix enfants. Elle se sent constamment en insécurité aujourd’hui. Sa fille a aussi gardé des séquelles physiques et psychiques de l'agression. Elle a suivi une psychothérapie, ce qui l'a conduit à manquer 90 jours de travail. Par ailleurs, rapporte la chaîne locale



« Il n’y a aucun doute sur le fait que cette agression haineuse sur fond de racisme antimusulman a laissé d’énormes traces et fait beaucoup de mal à Edmonton et dans tout l’Alberta. C’est particulièrement vrai pour les femmes noires, pour toutes celles qui portent un hijab ou pour tous les personnes visiblement musulmanes et vulnérables , a noté au nom des plaignantes Me Dalal Souraya, l’avocate du Rien ne pourra alléger la peine que cette famille et la communauté musulmane ont enduré. Mais le jugement d’aujourd’hui est particulièrement important parce qu’il crée une jurisprudence significative pour l’avenir. »



