Sur le vif Cagnes-sur-Mer : une future mosquée près d'un lycée, un problème pour l'extrême droite Rédigé par Lina Farelli | Lundi 3 Février 2025 à 15:45





« risque d’influences idéologiques » lorsqu’une église ou une synagogue se trouve près d’un établissement scolaire ? Non, et d’aucuns sont en droit de se poser cette question à l’heure où l’extrême droite espère mettre fin à un projet de mosquée à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Martimes.



Le député du Rassemblement national (RN), Bryan Masson, a fait valoir fin janvier auprès du ministère de l’Intérieur son « inquiétude » et celle de riverains de voir un lieu de culte musulman émerger non loin d’un lycée de la commune, ceci en soulevant un présumé « risque d’influences idéologiques sur les jeunes, public particulièrement vulnérable ». Il a aussi alerté « l'exposition des Cagnois à la diffusion d'une pratique radicale de l'islam » et a appelé les autorités à vérifier la provenance des fonds.



Un terrain privé de 1 600 m2 a été acheté le 27 janvier par l'Organisation des musulmans de Cagnes-sur-Mer (OMCM) afin d'y faire construire une mosquée, rapporte



Jean-Marc Haddad, adjoint au maire en charge des Cultes, a rappelé que plusieurs lieux de culte de la ville sont implantés près d’établissements scolaires. « À côté de la synagogue, il y a l’école de la Pinède. À côté de l’église évangélique, il y a l’école Jules-Ferry. Et à côté de la salle de prière musulmane actuelle, il y a l’école des Canebiers. Et cela ne pose aucun problème », assure-t-il.



A l'heure actuelle, le local servant de mosquée est trop petit pour accueillir les fidèles. « Depuis plusieurs années la mosquée de Cagnes-sur-Mer manque de place.Chaque vendredi, des dizaines de frères sont contraints de prier debout. Bien souvent, certains fidèles ne peuvent même pas rentrer dans la mosquée. Cette situation dure depuis plusieurs années » , affirme l’OMCM sur son site. « Il fallait bien que la communauté musulmane trouve une solution » , plaide Jean-Marc Haddad. « La politique est la même pour tous les cultes. La communauté musulmane était la seule à avoir un local qui ne pouvait pas accueillir l’ensemble des fidèles dignement. »



Tandis que Bryan Masson appelle les autorités à vérifier la provenance des fonds au nom de la lutte contre l’ingérence étrangère, l’adjoint chargé des Cultes assure que « le projet est financé à 100 % par la communauté musulmane. La mairie ne donne pas un euro » . Le terrain a été acheté grâce aux 680 000 euros de dons recueillis des mains « des fidèles des Alpes-Maritimes » , a signifié le président de l’OMCM, Jamel Ben M’Barek. La future mosquée, dont le coût de la construction est évalué à 1,5 million d'euros, accueillera jusqu’à 2 300 fidèles.

