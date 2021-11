Sur le vif Belgique : vers des cours de religion optionnels dans l’enseignement scolaire ? Rédigé par Lionel Lemonier | Mardi 23 Novembre 2021 à 17:15









Les députés recommandent de modifier le cursus officiel pour passer à deux heures de cours obligatoires d’EPC pour tous les élèves de l’enseignement public. Cette évolution pourrait également être étendue à l’enseignement privé non confessionnel. Pour l’enseignement privé confessionnel, le texte suggère de rendre obligatoire une heure d’EPC par semaine, alors que cette matière ne fait pas l’objet d’un cours spécifique jusqu’à présent.



Les cours de religion deviendraient alors optionnels. Toutefois, soutiennent les parlementaires, les élèves ne devront pas rencontrer de difficulté pour choisir cette option afin que le droit à une éducation morale ou religieuse, prévue par la Constitution Belge, soit respecté.



Du côté de l’opposition, les démocrates indépendants (DéFI) estiment que le fait religieux, l’histoire des religions et le dialogue interconvictionnel ne doivent pas disparaître de l’école, car « la connaissance des différentes religions et grands courants de pensée, de leurs origines, pratiques, rites, ainsi qu'un dialogue et des échanges encadrés pédagogiquement entre élèves, constituent un socle indispensable à la connaissance de l'autre mais aussi un préalable indispensable à la cohésion sociale », estime Joëlle Maison, députée bruxelloise.



La proposition des parlementaires sera discutée dans quinze jours en commission Education, puis soumise au vote en séance plénière au Parlement.



