Sur le vif Belgique : un imam condamné à six ans de prison pour violences sexuelles sur deux garçons Rédigé par Lina Farelli (avec Belga) | Jeudi 13 Février 2025 à 16:25









Un jeune garçon, alors âgé de 10 ans, a avoué en février 2022 à sa famille avoir été violé par l'imam dans une salle privée de la mosquée qu'il fréquente. Les parents ont porté plainte, mais l'accusé a nié les faits, déclarant avoir des problèmes d'érection. Des traces de sperme seront retrouvées sur sa robe et sur un tapis de sa chambre. L'ADN de l'imam a également été identifié sur des vêtements de la victime. L'accusé a répondu avoir procédé à un rituel de purification sur le jeune garçon, ce qui explique, selon lui, la présence de son ADN sur les vêtements.



Une seconde victime, alors âgé de 13 ans, s'est manifestée au cours de l'enquête, en mai 2022. L'imam l'aurait embrassé et aurait touché ses parties génitales. L'imam a également nié ces accusations, en affirmant qu'il ne connaissait pas la victime et qu'il s'agissait d'un complot contre lui.



La cour d'appel a jugé les accusations des deux victimes comme « crédibles » , déclarant que « l'accusé a profité de son rôle au sein de la communauté religieuse pour assouvir ses propres pulsions sexuelles, sans tenir compte des conséquences dévastatrices pour les victimes ».



Lire aussi :

Contre les violences sexuelles, les cultes de France martèlent ensemble « leur commun engagement »

Violences sexuelles : il est temps de libérer la parole parmi les musulmans ! Un imam de 50 ans a été condamné, jeudi 13 février, à six ans de prison par la cour d'appel d'Anvers, confirmant la décision prise en première instance par le tribunal correctionnel. La justice a estimé que l’homme originaire d'Anvers avait bien commis des agressions sexuelles dans sa mosquée sur deux garçons âgés de 10 et 13 ans. L'accusé a toujours nié les faits, affirmant qu'il s'agissait d'un complot contre lui.Un jeune garçon, alors âgé de 10 ans, a avoué en février 2022 à sa famille avoir été violé par l'imam dans une salle privée de la mosquée qu'il fréquente. Les parents ont porté plainte, mais l'accusé a nié les faits, déclarant avoir des problèmes d'érection. Des traces de sperme seront retrouvées sur sa robe et sur un tapis de sa chambre. L'ADN de l'imam a également été identifié sur des vêtements de la victime. L'accusé a répondu avoir procédé à un rituel de purification sur le jeune garçon, ce qui explique, selon lui, la présence de son ADN sur les vêtements.Une seconde victime, alors âgé de 13 ans, s'est manifestée au cours de l'enquête, en mai 2022. L'imam l'aurait embrassé et aurait touché ses parties génitales. L'imam a également nié ces accusations, en affirmant qu'il ne connaissait pas la victime et qu'il s'agissait d'un complot contre lui.La cour d'appel a jugé les accusations des deux victimes comme, déclarant queLire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !