Belgique : le programme Evras autour de lâ€™Ã©ducation sexuelle Ã  lâ€™Ã©cole Ã  lâ€™origine dâ€™une campagne de fake news

Les mouvements catholiques sont particulièrement engagés dans la contestation. Plusieurs organisations musulmanes ont aussi exprimé leurs vives préoccupations sur le sujet. Le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique (CCIIB) a exprimé, dans un communiqué en date du 6 septembre, son désaccord sur la généralisation du dispositif en dénonçant une « hypersexualisation des enfants du programme EVRAS qui porte atteinte aux droits des enfants ».



Le programme « soulève des inquiétudes majeures quant à la manière dont il sera mis en œuvre et aux messages qu'il transmettra aux jeunes, voire très jeunes enfants » et son adoption « semble ignorer les préoccupations légitimes des parents et des enseignants qui sont en première ligne de l'éducation de nos enfants », fait savoir l’organe, qui craint que les animations puissent « éroder la liberté religieuse et les droits des parents à guider l'éducation de leurs enfants conformément à leurs croyances ».



Face à ces critiques qui sont aussi répandues parmi d’autres communautés, la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Carole Désir, s’est voulue très claire. « Nos intentions sont nobles. On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, on ne va pas susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, on ne va pas donner de cours de pratiques sexuelles. C’est inadmissible de faire peur aux parents sur ce sujet » , a-t-elle affirmé au Parlement lors de l’adoption du décret.



« On peut toujours faire mieux en termes de communication. Mais ici, ce n’est pas notre texte qui a été mis en cause, mais une campagne de fake news. » Et d’ajouter que « les enfants et les adolescents ont bien souvent un smartphone entre les mains et sont confrontés à des contenus qui les dépassent, l’EVRAS vient précisément proposer un cadre adapté aux jeunes et au milieu scolaire afin de les rassurer et les protéger de situations potentiellement dangereuses. »