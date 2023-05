SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Belgique : des mosquées turques sous le coup d'une suspension de reconnaissance Rédigé par Lionel Lemonier | Jeudi 4 Mai 2023 à 12:15









En réalité, des infractions au décret flamand sur les reconnaissances de lieux de culte locaux sont reprochées à 12 mosquées liées au Diyanet par le service flamand d’information et de screening.



Des représentants de ce service ont présenté un rapport devant le Parlement flamand, au cours d’une séance à huis clos, accompagnés de responsables de la Sûreté de l'Etat et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), un service fédéral de connaissance et d’expertise qui évalue la menace terroriste et extrémiste en Belgique.



Les mosquées concernées doivent se réorganiser d’ici au 15 novembre prochain. Trois d’entre elles, situées à Lommel, Alost et Heusden-Zolder, sont sous le coup d’une suspension. Une décision définitive sera prise dans le mois qui suit par le ministre des Affaires intérieures Bart Somers. Leurs représentants doivent être entendus par les autorités. Les neuf autres mosquées ont, quant à elles, reçu un avertissement.



La perte ou la suspension de la reconnaissance publique entraîne la perte des subventions versées par le gouvernement belge à tous les lieux de culte du pays qui en font la demande. En outre, tout imam ou ministre du culte issu d’un autre pays qui souhaiterait y officier se verrait refuser son autorisation de séjour.



La Libre précise que la Flandre compte 24 mosquées reconnues dont 12 relèvent du Diyanet. 77 communautés cultuelles locales islamiques, orthodoxes et protestantes sont actuellement reconnues. 21 relèvent de la Diyanet. Douze demandes ont été rejetées en 2023 dont quatre émanaient de mosquées relevant du Diyanet.



