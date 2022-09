Belgique : le gouvernement prive l'Exécutif des musulmans de reconnaissance, l'EMB dénonce

« Tant qu'il n'y aura pas de nouvel EMB, aucune nouvelle subvention ne sera versée, comme c'était déjà le cas pour les moyens prévus pour 2022 »

« nous voulons ainsi ouvrir la voie à un exécutif musulman véritablement représentatif, transparent et professionnel »

« seules les communautés religieuses sont en mesure de créer un organe représentatif en tant qu'interlocuteur du gouvernement »

« s'organiser de manière transparente, indépendante et pluraliste, sur la base de la liberté religieuse et du caractère démocratique et libre de notre société »

Cette décision est lourde de conséquences pour l'EMB puisqu'il ne bénéficiera plus de quelque subvention publique que ce soit, dont le total s'élevait à plus de 600 000 euros par an., prévient le ministre.Par ce retrait de reconnaissance,Au nom de la séparation des Églises et de l'Etat,, soutient-il. Les musulmans de Belgique sont donc appelés à