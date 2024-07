Bas-Rhin : six mois de prison ferme après avoir tiré sur la voiture d’une famille musulmane

« violences aggravées »

La rencontre fortuite aurait pu très mal tourner. Un sexagénaire a été condamné, jeudi 11 juillet, à six mois de prison ferme et cinq ans d’interdiction de détenir une arme par le tribunal de Saverne poureten raison de l’appartenance à une ethnie, une nation ou une religion, après avoir violemment agressé une famille musulmane quelques jours plus tôt à Wangenbourg-Engenthal, dans le Bas-Rhin.Samedi 6 juillet, la veille du second tour des élections législatives, la famille strasbourgeoise s’était arrêtée en voiture afin de chercher son chemin et se rendre à un anniversaire. Elle, qui comptait six personnes à bord, avait alors fait une halte devant le domicile du prévenu. Revendiquant sa sympathie pour le Rassemblement national (RN), l’homme avait tiré à la carabine sur la voiture puis insulté les passagers de, avait-il lâché.La présidente du tribunal a évoqué le passé judiciaire du prévenu avec déjà des violences et des propos racistes. Ce dernier n’écope toutefois pas d’une peine maximale à la hauteur de la gravité des faits., a déclaré à l’audience la mère de famille en larmes, citée par France Bleu. Lire aussi :