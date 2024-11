Aux Philippines, une mosquée réhabilitée par des soldats non-musulmans inaugurée

Une mosquée a été inaugurée mi-novembre à Barangay Gawang, sur l'île de Mindanao. Le lieu de culte musulman a cette particularité d'avoir été remis en état par des unités de l'armée dirigées par des non-musulmans, chrétiens principalement, rapporte The Philipinne Star . Le projet a été porté plus exactement par le personnel du 92e bataillon d'infanterie, dirigé par le lieutenant-colonel Christian Cabading, et la coopérative financière servant l'armée philippine, connue sous son acronyme PAFCPIC.Selon le commandant Antonio Nafarrete, l'initiative vise à promouvoir la solidarité entre musulmans et chrétiens dans les provinces du centre de Mindanao couvertes par ses unités.Le projet de réhabilitation, lancé en juin dernier, comprend aussi la remise en état d'une école coranique. Les responsables espèrent ainsi faire de ce centre islamique un lieu servant à inculquer aux jeunes musulmans l'importance de la tolérance interreligieuse.La région de Mindanao est régulièrement le théâtre de tensions et d'insurrections ces dernières décennies entre le gouvernement central et les mouvements indépendantistes musulmans. Un accord de paix a été signé en 2014 avec l'un des principaux groupes rebelles mais la présence de bandes insurgés ayant fait allégeance à l'organisation terroriste État islamique trouble la paix.Lire aussi :