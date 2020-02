Religions Autour de Hassen Chalghoumi, des imams d'Europe unis dans la lutte contre la radicalisation Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Vendredi 21 Février 2020 à 20:00

Les initiatives visant à lutter contre la radicalisation islamiste se multiplient en France. Alors que le Conseil français du culte musulman (CFCM) est pressé par l'exécutif de présenter des propositions concrètes en la matière, un colloque réunissant des imams exerçant en France et en Europe a été organisé sur ce thème à Paris du 18 au 20 février, cette fois sous l'égide de Hassen Chalghoumi.







Celui qui se présente aujourd’hui comme le président de l’Institut de formation à l’islam de France (IFIF) au nom duquel le colloque est organisé est loin de faire l’unanimité parmi les musulmans mais il poursuit son petit bonhomme de chemin, faisant fi des critiques qui lui sont adressées. « L’islam de France a besoin de tout le monde. Les chantiers sont tellement énormes » , déclare-t-il devant la presse à l’issue des trois jours de discussions organisés dans un hôtel chic, non loin du Bataclan, théâtre d’un attentat sanglant qui a provoqué la mort de 90 personnes en 2015. « Le sens de notre présence ici est de dénoncer la haine et la minorité d’extrémistes » , assure l’imam, qui s'est affiché aux côtés du maire du 11e arrondissement parisien, François Vauglin.



Trois axes de lutte contre la radicalisation annoncées Au terme du colloque, trois engagements ont été pris : le lancement d’ « un appel immédiat à rencontrer les GAFA » afin de « contrer le travail de radicalisation et de récupération qui s’opèrent sur leurs réseaux » ; la mise en place d’une « formation homogène européenne des imams » afin de « mettre en adéquation les valeurs religieuses de l’islam avec les valeurs européennes, les lois nationales et les valeurs citoyennes de chaque pays » ; et enfin, la création d’une « formation civique et religieuse de médiateurs à de jeunes musulmans pour la jeunesse musulmane » afin de « défendre un islam apaisé et éclairé ».



Un livre blanc qui fera la synthèse des travaux, avec des propositions concrètes, sera produit « courant mars » avec, pour vocation, d’être présenté à la présidence de la République et « à l’ensemble du monde politique et institutionnel européen » .

Un soutien appuyé d'Al-Azhar et des Emirats dans son action « Je ne peux pas dire que c’est le hasard, c’est le destin pour nous, les croyants » , fait part, avec le sourire, Hassen Chalghoumi, qui a salué les annonces présidentielles. « Il faut lutter contre le salafisme et l’islam politique » , dit-il. Mais lui, qui vient de Seine-Saint-Denis, « du 9-3 », « il y a aussi un vrai problème dans la politique de la ville. C’est par le logement, par l’école, qu’on crée de la diversité » , indique-t-il. Hasard du calendrier, le colloque a débuté le jour du discours d’Emmanuel Macron contre « le séparatisme islamiste ». , fait part, avec le sourire, Hassen Chalghoumi, qui a salué les annonces présidentielles., dit-il. Mais lui, qui vient de Seine-Saint-Denis,, indique-t-il.

« l’islam consulaire » et aux ingérences étrangères, Hassen Chalghoumi bénéficie tout de même dans son action du soutien appuyé du Forum Interfaith Alliance For Safer Communities (Emirats arabes unies) mais aussi d’Al-Azhar (Egypte).



« Notre rêve est d’avoir un islam indépendant, c’est là notre avenir » , déclare-t-il. Mais « nous avons besoin de savants éclairés. Nous ne pouvons pas être indépendant totalement » aujourd’hui, rappelant « la légitimité » religieuse d’Al-Azhar pour une grande partie du monde musulman.



Hassen Chalghoumi peut aussi compter sur le soutien de personnalités très marquées. Outre l'écrivain Marek Halter dont il est très proche, le gala clôturant le colloque a ainsi vu la présence du président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), Francis Khalifat, du grand rabbin de France, Haïm Korsia, du président du Consistoire central, Joël Mergui, du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, des députés Meyer Habib et Guillaume Larrivé, de l’ancien ministre Bernard Kouchner, ou encore de M’hammed Henniche, secrétaire général de l'UAM 93 (Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis).



Un temps annoncé, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ne s’est pas rendu au gala. Aucun représentant du Conseil français du culte musulman (CFCM), qui est aujourd'hui



