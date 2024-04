Sur le vif Au Burkina Faso, les musulmans s'associent aux catholiques pour bâtir une église Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 11 Avril 2024 à 13:15









« Nous avons les mêmes origines depuis Noé en passant par Ismaël et Isaac jusqu’aux prophètes Issa (Jésus, ndlr) et Muhammad. D’ailleurs, les lieux saints de l’islam sont au niveau de trois endroits à savoir La Mecque, Médine et Jérusalem et dans ce troisième site, musulmans comme catholiques y prient », a déclaré Ladji Tasséré Ouédraogo, qui représente la communauté musulmane.



« Dans cette maison de Dieu, beaucoup recevront le baptême, le corps du Christ. Ici seront célébrés des mariages, la fin de la vie terrestre et l’entrée dans la vie éternelle. Ici, vous recevrez le pardon de vos péchés » , a indiqué l’archevêque de Ouagadougou, qui a conclu en appelant de ses vœux à l’unité et à la cohésion sociale au Burkina Faso, priant pour que Dieu déverse sa miséricorde sur toutes les communautés. Au Burkina Faso, catholiques et musulmans se sont associés pour construire la chapelle Saint-Jean de Bendogo dans la paroisse Saint-Charles Lwanga de Wayalghin, rapporte l'Agence d'information du Burkina (AIB) . Au cours de la cérémonie de consécration dimanche 7 avril, l’archevêque de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiebo, a naturellement remercié la communauté musulmane locale pour sa contribution, notamment dans l’acquisition du terrain.a déclaré Ladji Tasséré Ouédraogo, qui représente la communauté musulmane., a indiqué l’archevêque de Ouagadougou, qui a conclu en appelant de ses vœux à l’unité et à la cohésion sociale au Burkina Faso, priant pour que Dieu déverse sa miséricorde sur toutes les communautés.







