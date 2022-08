Attaque contre Gaza : un cessez-le-feu fragile dans une enclave meurtrie par Israël

« préventives »

« sa vive préoccupation »,

« les victimes civiles palestiniennes »

« le droit des Israéliens comme des Palestiniens à vivre dans la paix, la dignité et la sécurité, et la nécessité de restaurer un horizon politique en vue d'une paix juste et durable »

« son attachement inconditionnel à la sécurité d'Israël »

« Israël s'est lancée dans la plus dramatique attaque depuis mai 2021. 28 morts, tous palestiniens, dont plusieurs enfants, et des centaines de blessés. #GazaUnderAttack Et la France sort un communiqué renvoyant dos-à-dos Israéliens et Palestiniens ! Scandaleux »,

« Tous ces gens, comme le député Meyer Habib, qui soutiennent sans état d’âme ce qu’il y a de pire en Israël et n’ont jamais une once de compassion pour les Palestiniens, me font littéralement horreur. Et dire ça, vous voyez, ce n’est pas être antisémite, c’est être un peu humain »

« Le saviez-vous ? En Israël, le viol est interdit. Sauf s’il concerne les résolutions de l’ONU. #Gaza »

« C'est la énième trêve qui suit la énième attaque contre le peuple palestinien. Le scénario se répète à chaque fois qu'il y a des élections israéliennes en vue. Chaque Premier ministre israélien utilise le sang palestinien, fait couler le sang palestinien et rivalise avec les autres candidats politiques en Israël pour tuer le plus de Palestiniens »

« Quand on n'invoque pas la responsabilité première de l'Etat d'Israël dans cette attaque c'est inacceptable. Il ne faut pas juger les choses à géométrie variable. »

Une trêve fragile est entrée en vigueur dans la nuit du dimanche 7 août dans la bande de Gaza, meurtrie par plusieurs jours de raids aériens israéliens qui ont fait au moins 44 morts dans l’enclave palestinienne. Plus de 350 personnes ont également été blessées.L'armée israélienne a affirmé avoir mené des frappessur des positions du Jihad islamique à Gaza. Un raid a notamment tué Tayssir Al-Jabari, le commandant de la branche armée de l’organisation considérée comme terroriste par Tel Aviv et ses alliés américains et européens. Toutefois, l’écrasante majorité des victimes palestiniennes sont des civils. Quinze victimes sont d'ailleurs des enfants. En riposte, des roquettes ont été tirées vers le territoire israélien, sans faire de victimes.Devant la situation, et alors que Gaza est une prison à ciel ouvert depuis des années, la France a exprimé, samedi 6 août,déplorant. Tout en rappelant, les autorités françaises ont, dans le même temps, réitéré. Une position qui n’a pas manqué très critiqué par des défenseurs des droits humains et des personnalités politiques de gauche.a tweeté la députée LFI Clémentine Autain., a signifié le psychanalyste Gérard Miller., a ironisé, pour sa part, l’humoriste Guillaume Meurice., a dénoncé sur France Info Hala Abou-Hassira, ambassadrice et cheffe de la mission Palestine en France.Lire aussi :