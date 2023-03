PENDANT LE RAMADAN, SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Arts & Scènes Art Paris : l’exil, de la dépossession aux résistances au cœur d'une grande foire d'art contemporain Rédigé par Lionel Lemonier | Mercredi 29 Mars 2023 à 08:00

Pour les 25 ans d'Art Paris, la foire d'art contemporain met en avant des artistes internationaux qui, après l'environnement en 2022, travaillent sur les thèmes liés à l'engagement et à l’exil.



Cette année, c’est Amanda Abi Khalil, fondatrice de Temporary Art Platform (TAP) à Beyrouth, au Liban, qui a été choisie pour être commissaire d’expositions indépendante. Elle présente les œuvres de 18 artistes internationaux pour illustrer le thème de « L’Exil : dépossession et résistances » . « Partir d’un endroit ne veut pas dire ne plus y être. L’exil, choisi ou forcé est toujours subi. Il réitère les attaches avec les lieux et les personnes dont on se sent dépossédés et transforme les résidus d’un ailleurs en conditions de survie. Ceux-ci deviennent des points d’accroche dans les non-lieux auxquels on tente d’arriver, en vain » , explique-t-elle.



L’exposition, lancée « dans un contexte actuel de tensions migratoires exacerbées pour cause de guerres, crises économiques et climatiques entre autres » , donne à voir « un panorama de positions, d’images, de recherches et de langages d’artistes exilé-e-s dont les œuvres traitent de l’exil comme processus complexe, poreux, et personnel, pour l’entendre au-delà de sa connotation strictement géographique ou identitaire » , et ceci « loin de sombrer dans le pathos de l’exil ».



En parallèle, une exposition autour de l'engagement a aussi été préparée dans le cadre de la foire Art Paris. Pour son commissaire Marc Donnadieu, qui cite le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, « "L’artiste a le pouvoir de réveiller la force d’agir qui sommeille en d’autres âmes." Regarder l’art au prisme de l’engagement, c’est dès lors admettre que l’artiste peut sinon changer le monde au moins participer à sa transformation ».



Art Paris 2023, Grand Palais Éphémère

Place Joffre, 75007 Paris

Entrées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans



