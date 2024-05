Sur le vif Après les propos racistes tenus dans un Space avec Mila, Aurore Bergé réagit, le CCIE aussi Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 22 Mai 2024 à 12:25





« Ces propos n’ont pas leur place dans notre République. Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. Nous ne laisserons rien passer », a affirmé sur X la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.



« Premier arabe qui passe : cassage de bouche. Même les gentils arabes, qui avaient des commerces dans le quartier, ça a cassé tous ceux qui passaient. Ça a fait un carnage. C’est le seul langage que les Arabes, en face, comprennent. » Ces paroles ont été tenus dans la nuit du 17 au 18 mai par le Franco-Israélien sous le pseudonyme Yoni Tzioni, qui s’est déjà rendu responsable par le passé de propos racistes d’une extrême violence selon « envoyer des photos d’Arabes scotchés de la tête aux pieds accrochés à des feux rouges ». « Je veux absolument voir ça » , a rétorqué alors Mila en rigolant, comme en témoigne les extraits plus bas. Aurore Bergé a annoncé, mardi 21 mai, qu’un signalement auprès du procureur de la République avait été effectué par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) à sa demande après la diffusion sur X de l'extrait d’un Space dans lesquels des propos ouvertement racistes ont été tenus par un Franco-israélien vivant en Israël mais aussi par l’influenceuse identitaire Mila. a affirmé sur X la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.Ces paroles ont été tenus dans la nuit du 17 au 18 mai par le Franco-Israélien sous le pseudonyme Yoni Tzioni, qui s’est déjà rendu responsable par le passé de propos racistes d’une extrême violence selon Libération. Et d’ajouter qu’il a pu, a rétorqué alors Mila en rigolant, comme en témoigne les extraits plus bas.

« qu’à moitié » . « Quand on m’a parlé de gens scotchés à des feux rouges, je pensais pas qu’ils seraient morts » , a-t-elle aussi indiqué, pensant que Yoni Tzioni faisait allusion « aux arabes qui violentaient les israéliens, alors je ne vois pas où est le problème. Je ne m’en suis jamais prise "aux gentils", je n’ai jamais cautionné la violence gratuite. Je m’en prend aux fanatiques et aux barbares » (sic).



De son côté, le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE) a annoncé, mardi 21 mai, qu’il allait poursuivre Mila en justice « suite à sa participation à des discours haineux lors d’un Space sur X (…). Nous avons pris cette décision pour mettre un terme à ces discours intolérables et dangereux ».



Après la diffusion des extraits du Space, la jeune femme s'est défendue en déclarant n'avoir écouté « qu'à moitié ». « Quand on m'a parlé de gens scotchés à des feux rouges, je pensais pas qu'ils seraient morts », a-t-elle aussi indiqué, pensant que Yoni Tzioni faisait allusion « aux arabes qui violentaient les israéliens, alors je ne vois pas où est le problème. Je ne m'en suis jamais prise "aux gentils", je n'ai jamais cautionné la violence gratuite. Je m'en prend aux fanatiques et aux barbares » (sic).







