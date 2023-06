Après l'attaque à Annecy, l'appel du maire à « refuser la haine »

« ce lieu qu’un acte inqualifiable a transformé en scène de terreur »

« il n’y a pas d’autre choix que de répondre par l’unité, par la communion et par l’espoir »

« refuser d’un bloc le désespoir, la haine, la facilité de certains discours »

« ne pas céder à la tentation de la défiance, de la peur, d’une autre forme de lâcheté intellectuelle »

« L’empathie et le courage, à l’heure où je vous parle, forment le premier rempart contre la folie humaine »

« Dans ce parc de jeu pour enfants, sur le Pâquier, d’autres enfants viendront, et la vie chantera à nouveau avec ces rires d’enfants. La vie reprendra ses droits. »

Un vibrant hommage a été rendu, dimanche 11 juin, à Annecy, dans les lieux mêmes de l'attaque au couteau perpétrée quatre jours plus tôt, selon les mots du maire, François Astorg. Avec lui, des milliers de personnes sont venues au rassemblement citoyen organisé par la municipalité pour apporter leur soutien aux victimes et à leurs familles.Face à la haine,, a affirmé l'édile, appelant les Français àet à, a-t-il aussi déclaré.L'assaillant n'a jusqu'ici pas livré les raisons de son geste qui a blessé quatre enfants âgés entre 22 mois et 3 ans ainsi que deux septuagénaires.Lire aussi :