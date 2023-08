AprÃ¨s des alertes Ã  la bombe contre la Grande mosquÃ©e de Paris, la vigilance renforcÃ©e

« Je vais faire un maximum de morts. J’ai caché des bombes dans la Grande Mosquée de Paris qui vont exploser dans l’heure. (…) Je vais venger mes frères et mes sœurs et faire plus de morts qu’au Bataclan »

« Les fausses alertes à la bombe sont inacceptables et nous inquiètent. Nous espérons que la justice fera la lumière sur ces faits pour punir les coupables »

Des menaces d’attentat contre la Grande Mosquée de Paris, diffusés ce week-end sur un forum en ligne dédié aux jeux vidéo, ont amené la police à renforcer les rondes et les patrouilles mobiles autour du site situé dans le 5e arrondissement de la capitale.Ces messages, signalés à la plateforme Pharos, sont traités par la police judiciaire, qui devra déterminer s'il s'agit bien de canulars de très mauvais goût. Des vérifications ont été faites sur place et rien de suspect n'a en effet été découvert., disait un des messages, qui aurait été posté depuis Saint-Etienne selon les premiers éléments de l'enquête rapportés par Europe 1. L'adresse IP d'un autre message similaire proviendrait cette fois d’un hébergeur situé en Algérie.Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du tribunal judiciaire de Paris s’est saisi de l'affaire., a fait savoir Musulmans de France (MF) dans un message de soutien sur les réseaux sociaux.Lire aussi :