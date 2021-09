Après Fatou Bensouda, Karim Khan au poste de procureur de la Cour pénale internationale

« coriace »

Le mandat de la Gambienne Fatou Bensouda s’est achevé mercredi 16 juin. C’est désormais Karim Khan qui lui succède. Elu avec 72 voix sur 123 en février dernier, cet avocat britannique de 51 ans devient le troisième à occuper le poste de procureur général au sein de la jeune Cour pénale internationale (CPI), créée en 2002 et installée à La Haye, aux Pays-Bas.Avant de prendre ses fonctions, Karim Khan était sous-secrétaire général des Nations unies, où il dirigeait une enquête sur les crimes commis par l'État islamique (Daesh) en Irak. Considéré comme un avocatetpar, il réclamait, dans le cadre de ses investigations, des procès semblables à ceux des dirigeants nazis à Nuremberg.Fort de 28 ans de carrière, le Britannique a commencé à travailler en tant que procureur dans des juridictions internationales en 1997 et compte parmi ses premières affaires les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda Présenté comme undans le rapport du comité d’élection du procureur, il a également été avocat dans des procès de la CPI et a défendu plusieurs personnalités telles que le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, le vice-président kenyan William Ruto et l'ex-président libérien Charles Taylor. Il a, par ailleurs, traduit en justice les assassins de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri, tué dans un attentat à Beyrouth en 2005.