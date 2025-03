Sur le vif Allier : des tags islamophobes sur la mosquée de Moulins, deux mineurs mis en cause Rédigé par Lina Farelli | Lundi 17 Mars 2025 à 12:35









Des fidèles étaient dans l'enceinte du lieu de culte lorsqu'ils ont entendu du bruit. Ils ont alors surpris les deux jeunes après avoir tagué sur la façade d'entrée des croix celtiques et des expressions à caractère raciste ( « Islam dégage » et « Tours 732 » ).



Grâce au signalement des fidèles, ils ont été interpellés peu après les faits, selon



La fédération Musulmans de France (MF) a exprimé, lundi 17 mars, « sa profonde indignation » face à ce nouvel acte haineux. « L’interpellation de deux mineurs en lien avec ces actes rappelle une réalité préoccupante : l’islamophobie se banalise et touche même les plus jeunes générations » , a-t-elle indiqué, appelant les autorités « à prendre la pleine mesure de cette menace » . « Lutter contre ces actes criminels ne peut se limiter à des condamnations de principe ; des actions concrètes sont nécessaires pour endiguer la montée de la haine et garantir la sécurité de tous. »



