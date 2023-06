« unanimement autorisé »

Ces règles sont rappelées dans les divers communiqués parus ces derniers jours par les préfectures, qui préviennent de la mise en place d'opérations de contrôle ciblées durant la période de l'Aïd. Elles rendent publique la liste des structures pérennes et temporaires autorisées à procéder à l'abattage des animaux pour l'Aïd.Dans les Bouches-du-Rhône, huit abattoirs ont été agréés par les services de l'Etat cette année (liste ici disponible). En Moselle, les trois abattoirs du département agréés pour l'Aïd sont situés à Sarreguemines et Sarrebourg pour les ovins, à Metz pour les bovins. La Loire en compte cinq (liste ici disponible) dont un géré depuis années par l'Association cultuelle des musulmans de Montreynaud. En Île-de-France, bonne nouvelle pour les musulmans : alors qu'aucune structure mobile n'avait été dûment habilitée en 2022, la région en compte cette année quatre : à Jossigny et à Meaux, en Seine-et-Marne, à Dugny, en Seine-Saint-Denis, et à Ezzanville, dans le Val d'Oise.L'Aïd al-Adha se déroulant sur trois jours, le sacrifice peut ne pas être effectué le premier jour. Un élément important à savoir dès lors qu'on connait le nombre et la capacité limitée des structures d'abattage agrées en France. La préfecture du Pas-de-Calais informe par exemple qu'il n'y a aucun abattoirs temporaire dans le département et que les musulmans souhaitant sacrifier un ovin peuvent le faire dans le département voisin du Nord, à Bailleul et à Douai.Devant l'impossibilité de faire le sacrifice pour des raisons logistiques et pratiques, une solution existe pour le fidèle : le sacrifice par délégation , qui estpar les théologiens, assure le CFCM. La délégation pourra être donnée à une personne physique ou à une ONG humanitaire reconnue pour ce service.