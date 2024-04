Agression de Samara : sa mère dénonce l’instrumentalisation de l’affaire par l’extrême droite (vidéo)

La violente agression dont a été victime, mardi 2 avril, la jeune Samara, 13 ans, devant son collège à Montpellier fait l’objet d’une forte médiatisation depuis que sa mère a affirmé que sa fille, victime d’un harcèlement scolaire depuis plusieurs années, a été la cible d’une camarade sur fond de « motifs religieux » . Selon Hassiba, Samara « était traitée de "kouffar", qui veut dire "mécréant" en arabe, et de "kahba", qui signifie "pute" » , parce qu’elle « se maquille » et « s’habille à l’européenne » par une jeune fille qui ne la supportait pas.



Depuis, la récupération politique de l’affaire va bon train. Invitée sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste jeudi 4 avril, la mère a tenu à « mettre les choses au clair » en dénonçant la récupération « la souffrance de (sa) fille » par l’extrême droite. « J’incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté » , a affirmé Hassiba. « Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observait le jeûne du mois du Ramadan et fait la prière cinq fois par jour (…). Alors ce n’est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. »