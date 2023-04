Affaire Iquioussen : du nouveau sur la plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin

« l’exception d’incompétence »

Trois mois après l'expulsion de Hassan Iquioussen vers le Maroc, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent, vendredi 14 avril, pour examiner la plainte en diffamation déposée par le prédicateur contre Gérald Darmanin. La 17e chambre a suivisoulevée par le ministère public et l’avocat du ministre de l’Intérieur.Lors d’une audience de procédure le 16 février, le ministère public avait demandé que le tribunal constate son incompétence au profit de la Cour de justice de la République (CJR) en arguant que les propos poursuivis avaient été prononcés par Gérald Darmanin en qualité de ministre.La défense d’Hassan Iquioussen s’était opposée à cette demande en faisant valoirde la CJR et sa. Contactés par l’AFP, les avocats du prédicateur, Mes Romain Ruiz et Lucie Simon, ont annoncé leur intention de faire appel., ont-ils affirmé.Pour la défense du prédicateur, qui a vu la décision d'expulsion confortée par le Conseil d'Etat, les propos contestés de Gérald Darmanin étaientde sa fonction ministérielle car ils ne s’inscrivaient pas dans le cadre de cette mission mais avaient été prononcés dans le cadre d’uneLa défense d’Hassan Iquioussen conteste des déclarations de Gérald Darmanin sur BFM TV le 2 septembre 2022, dans lesquelles il présentait l’imam comme. Il affirmait aussi que. Selon le tribunal, Gérald Darmanin estconcernant le cas d’Hassan IquioussenLire aussi :