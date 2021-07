A Roubaix, une coopérative lancée pour redonner une voix aux chibanis

« On ne veut pas créer une ONG classique qui serait un énième cliché de gestion de l’abandon. Nous voulons faire plus que ça. Nous voulons que les jeunes donnent de leur temps et que les enfants voient les adultes réorganiser la société autour des personnes âgées. »

« plus vulnérables des vulnérables ».

Dans un plaidoyer rédigé pour le lancement de l’organisation, ses initiateurs soulignent que près de 900 000 personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation d’isolement en France. Pour y remédier, et pour pallier à l’invisibilisation des chibanis et chibaniates , les bénévoles veulent frapper fort en interpellant les pouvoirs publics mais aussi et surtout, la société civile.Car, au passage, la démarche de l'association se veut aussi inclusive, en se mettant au service de toutes les personnes âgées en situation de précarité sans aucune distinction.La coopérative sait que la sensibilisation passe par l'éducation. Ainsi, elle souhaite mettre à disposition des enseignants et des acteurs de terrain un centre de documentation afin de les aider à transmettre la mémoire de ces chibanis, constitutive aussi de l'histoire de France. Une mission qu’elle compte accomplir en s’appuyant sur toutes les bonnes volontés.Si, pour le moment, la coopérative se concentre sur son antenne roubaisienne tout en travaillant à la création d’une autre structure dans la métropole de Lille, elle bénéficie déjà d’un important réseau qui, grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre, s’étend de Strasbourg à Toulouse en passant par Paris. Un maillage territorial qui permettra à la Coopérative Chibanis, espèrent les bénévoles, d'essaimer dans chaque département du territoire des permanences d'accueil capables de venir en aide aux