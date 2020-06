Psycho Yamina : « Mariée depuis 18 ans, j’ai découvert que mon mari me trompe depuis toujours » Rédigé par Sabah Babelmin | Vendredi 26 Juin 2020 à 08:00





Je suis musulmane, mariée à un musulman, et nous avons cinq beaux enfants. Nous sommes mariés depuis 18 ans et je n’ai remarqué que récemment certaines choses que j’ignorais.



Il a eu des relations sexuelles avec d'autres femmes pendant notre mariage. Il fréquentait des filles et une le contacte encore sur une autre ligne. Il ment, il joue aux jeux de grattage, aux paris de foot. Il ne fait pas la prière, sauf des fois pendant le Ramadan. Il va dans son commerce, se cache, boit un café et fume, mais pas tous les jours.



J'ai appris la vérité grâce à une application que j'ai mise dans son portable. Il communique avec un ami à lui, aussi musulman, en lui demandant une vidéo obscène. Je lui en ai parlé, il ne fait que mentir et il dit que je fouille dans son téléphone.



Avec tout ça, je finis par le détester, d’autant que je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Il est marié, nous n’avons rien fait mais je ne fais que pleurer car nous ne pouvons rien faire et je ne demanderais jamais qu'il divorce car c'est haram. Je subis avec mon époux. Il dit qu’il va arrêter mais continue.



Mon cœur et épris de l'autre personne car nous sommes identiques et nous sommes en tout accord comme deux moitiés qui font une même personne mais on ne peut rien faire.



Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Yamina,



Cette histoire est bien triste car, dès le début, il y a tromperie, trahison et mensonges, que vous découvrez que récemment !



Vous découvrez les méfaits et, bien que vous en parliez à votre mari, il continue à nier, à mentir et à vous tromper. Il vous trahit mais se trahit aussi, car il prétend être musulman pratiquant alors que, comme vous l’écrivez, il commet l'adultère, fume en cachette et regarde des films pornographiques. Mais cela est autre problème, Dieu en est témoin et rétribue chacun selon ses actes.



Comme pour vous venger ou vous évader, vous avez essayé de lui parler, de le ramener sur la bonne voie, mais il continue. Alors vous vous êtes mis à l’espionner en utilisant une application sur son portable, puis à fréquenter, j’imagine, les sites de rencontre sur lesquels vous rencontrez cet homme, marié… et qui fait la même chose à sa femme que le vôtre ! Il la trompe avec vous, même si vous n’avez rien fait comme vous l’avouez. Et la boucle est bouclée. C’est un vrai chemin de croix.



Tout cela est malsain et ne mènera qu’à plus de souffrance et de trahison, surtout qu’il y a cinq enfants adolescents qui doivent sentir tout ce qui se passe et en souffrir.



C’est important de faire un choix : soit vous divorcez avec cet homme qui a l’air complètement perdu et vous refaites votre vie avec un autre, soit vous restez avec lui et essayez de l’aider. Mais il faudra vous armer de patience, de persévérance et de beaucoup d’amour pour, peut-être, arriver à s’en sortir, retrouver une vie harmonieuse avec vous, renouer avec le couple conjugal que vous avez peut-être négligé. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans un couple. Réfléchissez à la vôtre et à ce qui a bien pu passer pour que cet homme agisse de la sorte.



Pensez aussi à vos enfants, cette atmosphère pourrait être très nocive pour leur vie d’adultes.

