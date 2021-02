Sur le vif Un tableau de Winston Churchill représentant la mosquée Koutoubia au Maroc mis aux enchères Rédigé par Myriam Attaf | Mercredi 3 Février 2021 à 15:00









Cette œuvre, baptisée « Tower of the Koutoubia Mosque » et réalisée par l’ancien premier ministre britannique après sa participation à la Conférence de Casablanca en janvier 1943, est la seule qu'il a produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Une pièce particulière que Winston Churchill offrira à son allié américain, le président Franklin D. Roosevelt, en gage d’amitié.



Le tableau, qui devrait être adjugé entre 1,7 et 2,8 millions d’euros, pourrait voir sa valeur augmenter eu égard à l’identité de sa propriétaire qui n’est autre que l’actrice Angelina Jolie, en possession de la toile depuis 2011 selon Art News . Outre cette vente, Christie’s a aussi l’intention de mettre aux enchères en mars « Scene at Marrakech, circa 1935 » , une autre œuvre de Winston Churchill, qui a réalisé quelque 500 tableaux au cours de sa vie.



Myriam Attaf