Sur le vif Un non-musulman condamné après avoir braqué une sexagénaire à coup d'Allah Akbar Rédigé par Lina Farelli | Mardi 1 Novembre 2022 à 12:30





Insatisfait, le prévenu tente de l'amener à un distributeur automatique afin qu'elle vide son compte bancaire. Mais sur le chemin, ils croisent la route d'un couple en véhicule. Par vigilance, il s'arrête et la victime réussit à monter un extremis à l'arrière, échappant de peu à un coup de couteau dans le dos. Aussitôt condamné, le quadragénaire, qui avait déjà passé 22 ans de sa vie en prison, a été placé en détention. Un homme a été condamné, lundi 31 octobre, par le tribunal correctionnel de Nîmes à 10 ans de prison pour avoir braqué une personne âgée à son domicile, à Vergèze, dans le Gard. Une peine sévère, rarement prononcée par un tribunal correctionnel selon Midi Libre , et qui a sanctionnéLes faits se sont deroulés le 28 octobre. Une sexagénaire a ouvert sa porte d’entrée au mis en cause qui, en pleine nuit, frappait avec insistance. La victime est alors assaillie de gifles et coups de poing par l'homme qui hurlait. L'homme n'est pas musulman mais l'expression a été détournée de son noble sens, de la même façon que le font les terroristes, afin d'accentuer la peur.La personne âgée, menacée de mort avec un couteau, se voit intimer l'ordre de remettre bijoux et argent liquide. Sauf qu'elle ne disposait que de 30 euros.Insatisfait, le prévenu tente de l'amener à un distributeur automatique afin qu'elle vide son compte bancaire. Mais sur le chemin, ils croisent la route d'un couple en véhicule. Par vigilance, il s'arrête et la victime réussit à monter un extremis à l'arrière, échappant de peu à un coup de couteau dans le dos. Aussitôt condamné, le quadragénaire, qui avait déjà passé 22 ans de sa vie en prison, a été placé en détention.