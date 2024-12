Un message de paix lancé par la Grande Mosquée de Lyon pour Noël

« message de paix à nos frères et sœurs chrétiens »

« En ce temps béni où vous célébrez la Nativité, la communauté musulmane tient à vous adresser ses vœux les plus sincères de paix, de joie et de fraternité. Nous partageons avec vous la foi en un message divin de compassion, d’amour et de miséricorde, qui nous appelle à vivre ensemble dans l’harmonie et à bâtir des ponts d’amitié et de respect entre nos communautés »

« Alors que vous allez vous réunir en prière en cette fête sacrée, nous vous invitons à prier pour la paix dans le monde, et tout particulièrement pour Gaza, où des milliers d’innocents continuent de mourir dans un silence tragique. Qu’ensemble, nous appelions à la fin des souffrances et au triomphe de la justice, pour que la lumière de l’espoir illumine ceux qui traversent ces épreuves »,

« à œuvrer pour une plus grande justice dans notre pays afin que chaque citoyen, quelle que soit son origine ou sa foi, puisse vivre fraternellement, dans la paix et la dignité ».

« Puisse cette fête être pour vous et vos proches un moment de recueillement, de partage et de bonheur. Qu’elle renforce les liens qui nous unissent et inspire des actions qui honorent notre humanité commune. »

Depuis la Grande Mosquée de Lyon, son recteur Kamel Kabtane a adressé, lundi 23 décembre, un à la veille de Noël , écrit celui qui préside également le Conseil des mosquées du Rhône. poursuit-il. Le recteur appelle aussi les chrétiens de France Et de conclure par ces mots :