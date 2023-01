Trois ans après son ouverture, la mosquée d'Agen enfin inaugurée

mihrab

« qui a tant œuvré pour que ce lieu de prière soit digne de notre communauté. Je salue la présence de son fils, Pierre Cholet »

« ce lieu de rassemblement contre la tentation de nous diviser. Nous, les héritiers, nous ne cèderons jamais aux obscurantistes »

La mosquée d'Agen , le plus grand lieu de culte musulman d’Aquitaine, était déjà ouverte en janvier 2020 et les neuf salles disponibles du centre culturel attenant recevaient enfants et adultes pour des cours d’apprentissage du Coran, d’alphabétisation et d’étude de l’arabe littéral. Mais crise sanitaire oblige, son inauguration n'a pu se tenir que trois ans plus tard, samedi 14 janvier. L’intérieur est magnifique avec des plafonds ouvragés d’entrelacs, des faïences sur les murs et une belle chaire () en bois sur laquelle se place l’imam Mohamed Nayma pour ses prêches.Dans son discours, celui-ci a rendu un vibrant hommage à Paul Cholet, l’ancien maire disparu au plus fort de la pandémie de la Covid,. Avec Messaoud Settati, président de l’Association des musulmans de l’Agenais, l’imam s’exprimait devant le maire d’Agen Jean Dionis du Séjour et des officiels dont la sous-préfète et divers élus dont les maires du Passage et de Bon-Encontre, deux communes voisines.Étaient également présents, les représentants religieux des différents cultes installés à Agen. Le guide spirituel a également remercié les fondateurs du lieu et tous les bienfaiteurs dont la générosité a permis de financer les travaux de