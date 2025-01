Tri des déchets : Béziers retire sa campagne jugée insultante par l'Iran

« N’oubliez pas de trier les déchets. » Telle est le slogan de la campagne lancée mercredi 8 janvier par la municipalité de Beziers (Hérault) pour inciter ses habitants au tri sélectif. Mais voici que pour l'accompagner, elle a choisi d'utiliser les portraits des dirigeants nord-coréen et russe Kim Jong Un et Vladimir Poutine, ainsi que du guide suprême iranien, Ali Khamenei, ce qui a provoqué l'ire des autorités iraniennes.



L'affiche, qui se voulait dans « l’esprit Charlie » pour le maire de Béziers, Robert Ménard, a été jugée « insultante » par l’Iran.



« Le directeur général pour l'Europe occidentale au ministère des Affaires étrangères, Majid Nili, a fermement condamné l'action du maire d'une ville française insultant les valeurs sacrées et les personnalités de notre pays » , a indiqué l'agence officielle Irna. Majid Nili a appelé le gouvernement français « à prendre des mesures appropriées pour empêcher la répétition de telles actions provocatrices » .



Pour Robert Ménard, les déchets sont « un vrai problème » . Et d'ajouter : « On a fait plein de campagnes, elles ne donnent jamais rien, personne ne les remarque, même ! Celle-là, au moins, tout le monde la remarque. » La municipalité a néanmoins décidé, jeudi 9 janvier, de retirer « par prudence » ses affiches placardées dans les bus de l'agglomération.