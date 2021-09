Syndicats et associations ensemble pour dénoncer le projet de loi séparatisme

« confortant le respect des principes républicains »

« Il est encore temps. »

Libération

« qui met gravement en péril l’équilibre réalisé par les grandes lois laïques de 1882, 1901 et 1905, avec des mesures dans tous les sens, soit imprécises, soit disproportionnées, qui sont dangereuses pour les libertés publiques de toutes et tous »

« Nous nous alarmons de ce projet qui vient encore fragmenter la société française et jette une suspicion généralisée à l’encontre des personnes de confession musulmane, comme sur toutes les associations et les citoyennes et citoyens engagés »,

« toutes les inquiétudes exprimées, les vives critiques de la Défenseure des droits, du Conseil d’Etat, de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, du Haut conseil à la vie associative, les fortes réserves de la communauté internationale, comme dernièrement celles du rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe »

Les oppositions au projet de loi, qui sera examinée dans les prochains jours par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , n'ont pas disparu et une tribune collective écrite à l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) le rappelle.La tribune, publiée dansmercredi 16 juin et soutenue par plus d’une centaine d’organisations et de personnalités, compte parmi ses signataires la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU), le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat national des journalistes (SNJ-CGT), l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), SOS Racisme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Lallab ou encore Emmaüs, le Secours catholique, la Cimade et ATD Quart Monde.Dans cette tribune qui en rappelle une autre publiée en janvier par plusieurs associations et universitaires après les auditions des cultes à l’Assemblée nationale , les signataires dénoncent un texte contre-productifclame-t-ils par ailleurs, incitant le gouvernement à écouter