Sauver des Rohingyas Ã  la dÃ©rive : lâ€™ONU fait appel Ã  l'esprit de solidaritÃ© Ã  lâ€™heure du Ramadan

Les bateaux avaient été repoussés les garde-côtes de la Malaisie, qui a renforcé ses contrôles aux frontières face à la pandémie du Covid-19. Le Bangladesh, qui a accueilli environ 400 Rohingyas à la dérive en mer une semaine plus tôt, a fermement refusé de les laisser entrer. « Aucun Rohingya supplémentaire ne sera autorisé » , a indiqué, mercredi 22 avril, le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, A.K. Abdul Momen.



En réponse, la Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a dénoncé une « tragédie humaine aux proportions terribles » contre laquelle le Bangladesh doit se dresser en accueillant les Rohingyas à la dérive.



« Dans un esprit de solidarité et en ce début du mois sacré du Ramadan, je vous lance un appel dans les termes les plus forts à ouvrir vos ports et à permettre aux bateaux de débarquer » , a-t-elle signifié dans une lettre datée du 24 avril dont « les plus de 500 hommes, femmes et enfants qui se trouveraient à bord ont en urgence besoin de nourriture, de soins médicaux et de toute l'assistance humanitaire nécessaire ».



« Le Bangladesh peut être fier de son hospitalité à l'égard des réfugiés rohingyas et je vous exhorte à continuer de leur fournir des secours et un sanctuaire jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées » , a-t-elle aussi indiqué, avant d'ajouter qu'elle entend bien encourager « d'autres gouvernements de la région à prendre des mesures similaires ».



Parmi les pays voisins, la Malaisie porte en effet, elle aussi, une lourde responsabilité dans la



