Salamnews Spécial Cinéma français & Hajj face à la digitalisation du monde

En tête d’affiche, Salamnews a l’immense plaisir de présenter à ses lecteurs et lectrices la lumineuse Sania Halifa, une toute jeune comédienne qui fait sa première apparition dans le film immersif L’Adrénaline de Nadir Ioulain et incarnera le premier rôle du film Hawa , réalisé par Maïmouna Doucouré et coproduit par Prime Vidéo. Avec un message – parmi d’autres – empreint d’optimisme qui lui importe de propager : « Je dis aux jeunes de ma génération que tout est possible ! » sort son 80e numéro avec une nouvelle édition qui aborde la transformation numérique dans deux domaines totalement distincts l’un de l’autre, à savoir le cinéma français et le pèlerinage à La Mecque.La digitalisation du monde affecte aussi bien les écrans à partir desquels nous visionnons nos séries préférées que la façon nous, « Occidentaux musulmans », allons dès cette année procéder pour accomplir le cinquième pilier de l’islam. Cette édition passionnante dresse un état des lieux du cinéma français et fait le point sur les nouvelles conditions d’accès au grand pèlerinage à La Mecque. Des réponses apporteront de nouveaux repères pour l’organisation de ce voyage à but spirituel.En tête d’affiche,a l’immense plaisir de présenter à ses lecteurs et lectrices la lumineuse Sania Halifa, une toute jeune comédienne qui fait sa première apparition dans le film immersifde Nadir Ioulain et incarnera le premier rôle du film, réalisé par Maïmouna Doucouré et coproduit par Prime Vidéo. Avec un message – parmi d’autres – empreint d’optimisme qui lui importe de propager :

SOMMAIRE : ACTUALITÉ

- Alerte sur les fermetures inexpliquées de comptes bancaires de mosquées

- Quelle date pour l’Aïd al-Adha 1443/2022 ?

- Un guide pratique destinée aux associations exerçant le culte musulman



HORIZONS

-Nouvelle méthode présidentielle : entre la technocratie et le populisme, il existe une 3e voie, celle de l’intelligence collective



FOCUS Spécial CINÉMA FRANÇAIS:

- Le cinéma français secoué par les plateformes, le pluralisme gagnant

- La culture, un atout diplomatique «Diversité», le terme tendance devenu un piège à cons

- L’école, le lieu des accidents heureux

- L’Adrénaline, un film immersif sur le cross-bitume et plus encore

RELIGION

- La révolution du hajj en marche

TÊTE D’AFFICHE

- Sania Halifa : « Je dis aux jeunes de ma génération que tout est possible ! »



CULTURE

- L’émir Abdelkader à l’honneur

- Le comeback surprise de Diam’s

Télécharger gracieusement la version numérique du magazine Salamnews