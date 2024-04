Saint-Malo : dix mois de prison ferme pour avoir tenté d'incendier la mosquée

Un homme a été condamné, jeudi 11 avril, à 10 mois de prison ferme pour avoir tenté d'incendier la mosquée de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dans la nuit de mardi à mercredi, à la toute fin du mois du Ramadan.



Jugé dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'individu, qui a essayé de mettre le feu à la mosquée par deux fois, « a reconnu les faits de dégradations par incendie qui lui étaient reprochés », a fait savoir à l'AFP le procureur de la République Fabrice Trémel, sans apporter de précisions sur le profil du mis en cause.



Le prévenu a été condamné à une peine de « dix mois d'emprisonnement ferme, aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique » et « interdiction de détenir une arme pendant cinq ans » , a précisé le magistrat.



La tentative d'incendie s'était déroulée à un moment où l'édifice religieux était vide, alors que les musulmans se préparaient à célébrer l'Aïd al-Fitr mercredi 10 avril. Aucune victime n'est à déplorer. L'association cultuelle et culturelle des Musulmans de Saint-Malo, qui n'avait jamais reçu de menaces, ne s'est pas constituée partie civile.