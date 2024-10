Russie : une région interdit le port du voile à l'école, une première

« Les exigences relatives à la tenue scolaire et à l’apparence des élèves, quelle que soit leur religion, garantissent le caractère laïc des établissements d’enseignement publics et municipaux, ainsi que le maintien de la neutralité religieuse »

Les autorités de la région (oblast) de Vladimir, limitrophe à celle de Moscou, ont décidé de bannir le port du voile dans les écoles publiques. L’interdiction, visant plus largement tout habit ou élément démontrant l’appartenance religieuse des élèves, a été actée mardi 22 octobre.Le ministère régional de l’Éducation a signifié, dans un communiqué paru samedi 26 octobre, que l’interdiction ne viole pas les droits des élèves dans la mesure où la Constitution russe établit le pays comme un État laïc sans religion officielle, rapporte la presse russe., a affirmé le ministère.Une telle interdiction est une première en Russie. La région de Vladimir a instauré en 2017 un code vestimentaire pour les élèves, stipulant que ces derniers doivent se conformer à des tenueset. L’interdiction du voile vient mettre à jour ce code vestimentaire dans une région où les musulmans ne comptent que pour 1 % de la population.Pour le Conseil des muftis de Russie qui assure souteniretfait part l’organisation, qui appelle à l'annulation de l'interdiction.Lire aussi :Et aussi :