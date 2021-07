Rouge : plongée dans un thriller familial, social et écologique palpitant

Rouge est aussi un film qui parle d’amour. D’amour entre un père et sa fille. D'ailleurs, la relation entre Slimane et Nour occupe une place très importante dans ce long métrage. Car si Nour est déchirée par ses choix, c’est avant tout parce qu'elle aime son père et qu’elle met en péril son poste, son statut, son gagne-pain et les 30 années de sa vie dédiées à Arkalu. Père et filles poursuivent alors des objectifs diamétralement opposés les obligeant à s'affronter.



Farid Bentoumi tenait aussi à montrer sur grand écran un combat émancipateur que tout enfant est destiné à mener un jour. « Il y a beaucoup de "coming of age movies", mais ce que je trouve plus fort encore, c’est quand les parents se rendent compte que leurs enfants sont des adultes, autonomes, qui pensent par eux-mêmes, qu’une confrontation entre adultes est possible » , confie le réalisateur, avant de revenir sur la relation entre Slimane et sa fille.



« Elle est vraiment devenue adulte, mais son père la voit toujours comme sa petite fille. Il ne se rend pas compte qu’elle a son propre point de vue, et souvent au cours du film, il lui dit : "Tu ne comprends pas". Mais elle comprend très bien. Elle respecte beaucoup son père pour son travail, son rôle de syndicaliste, mais elle se rend compte qu’il a aussi un aspect plus sombre. »