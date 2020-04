Romans-sur-IsÃ¨re : ce que lâ€™on sait sur lâ€™attaque condamnÃ©e par le CFCM

A ce stade, les motivations de l’assaillant sont floues. Selon le Parquet national antiterroriste qui a ouvert une enquête pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle » , les premiers éléments de l’enquête « ont mis en évidence un parcours meurtrier déterminé de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».



Après une perquisition de son domicile, des documents à connotation religieuse ont été découverts ainsi qu’une lettre manuscrite dans laquelle l’auteur se plaint de vivre dans « un pays de mécréants ». De nombreuses zones d'ombres sont encore à explorer par les enquêteurs.



« Mes pensées accompagnent les victimes de l’attaque de Romans-sur-Isère, les blessés, leurs familles. Toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines » , a fait savoir le président de la République, Emmanuel Macron.



« Au moment où des femmes et des hommes risquent leurs vies pour sauver les vies de leurs patients, il est horrible que d’autres puissent attaquer, tuer et blesser avec couteau. Sincères condoléances aux proches des victimes et prompt rétablissement aux blessés » , a également réagi via Twitter le Conseil français du culte musulman (CFCM).