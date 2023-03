Ramadan 2023 : Chelsea accueillera un iftar dans son stade, une première pour un club anglais

« Au cours de la décennie passée, nous avons organisé des festivals et des Iftar qui ont rassemblé plus d’un demi-million de personnes de toute obédience

La fondation du Chelsea Football Club a annoncé, lundi 13 mars, l’organisation d’un repas de rupture de jeûne (iftar) sur les bords de la pelouse du stade de Stamford Bridge dimanche 26 mars, quelques jours après le début du mois du Ramadan. Une première pour un club anglais, et une innovation dans un stade de la Premier League anglaise.De nombreux membres de la communauté musulmane de Chelsea, des représentants des mosquées locales, des supporters et des étudiants seront invités pour l'occasion et rejoindront les employés du club de Chelsea pour rompre le jeûne ensemble et profiter d’un moment d’échanges. Cet iftar très spécial sera organisé en collaboration avec le Ramadan Tent Project , une association caritative musulmane créée en 2013 dont le but est de rassembler les différentes communautés autour des repas de rupture du jeûne.A l’occasion de ses dix ans, le Ramadan Tent Project organise un festival d’art, de culture et de créativité inspiré par le mois du Ramadan , fait part Omar Salha, le fondateur et président de l'organisation.(surnom du club, ndlr)Et le président d’ajouter que. Chelsea et sa fondation prend part à la campagne, un programme concernant toutes les activités du club qui promeut l’égalité, la diversité et l’inclusion. Sans oublier la tolérance vis-à-vis de toutes les religions, l’un des objectifs centraux de cette campagne.De son côté, Simon Taylor, le directeur de la Fondation de Chelsea, a indiqué être ravi d’organiser cet événement., a-t-il déclaré.Lire aussi :