Ramadan 2021 : près de 1,5 millions de personnes à La Mecque en dix jours

Près de 1,5 millions de pèlerins se sont rendus à La Mecque durant les dix premiers jours du mois du Ramadan pour faire la prière à la grande mosquée ou y accomplir le petit pèlerinage (omra), a annoncé, dimanche 25 avril, la présidence générale pour les affaires des deux mosquées saintes. Ce sont environ 150 000 personnes par jour qui font acte de présence, ce qui reste loin de la capacité d'accueil normal dans ce Lieu saint de l'islam.Afin de permettre un accueil des fidèles et des pèlerins en toute sécurité, un protocole sanitaire a été mis en place à la veille du mois béni.Les pèlerins sont autorisés à accéder au mataf, l'esplanade où se trouve la Kaaba, pour y effectuer la marche autour de l'édifice sacré, avec des voies d'accès réservées aux personnes âgées et aux handicapées. Le directeur du Département général de la gestion des foules à la Mosquée Al-Haram, Osama Al-Hujaili, a enjoint les pèlerins à respecter les directives qui leur ont été communiquées via l'application Eatmarna, à porter un masque, et à se conformer aux règles de distanciation physique, rapporte Gulf Business Pour éviter toute propagation du nouveau coronavirus, 5 000 employés sont chargés de désinfecter et de stériliser les lieux dix fois par jour, y compris les tapis de prières. En outre, une campagne de vaccination à destination des employés a été lancée. Selon le dernier bilan humain, le royaume a enregistré 6 900 décès.