Racisme : des agences immobilières épinglées pour accéder aux exigences discriminatoires des propriétaires

« Les profils dits arabes ou noirs ne sont pas retenus pour éviter les problèmes de voisinage »

« On est dans un quartier assez aisé. Et on ne peut pas placer n’importe qui… Voilà, je comprends complètement ce que vous voulez dire. »

« renforcement des sanctions pénales en cas de discriminations »

« mise en place d'un ordre disciplinaire »

« la fonction disciplinaire du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, supprimée par la loi Elan de 2018 »

Dans le détail, une agence sur quatre refuse de faire la sélection elle-même, mais laisse le propriétaire choisir ses futurs locataires.dans 32 agences sur 136. La même proportion (34 agences sur 136) accepte d’effectuer directement une sélection des potentiels locataires en fonction d’un critère racial.Si 70 agences ont refusé de pratiquer une sélection sur la base de critères discriminatoires raciaux, une directrice d’agence a admis pratiquer elle-même ce genre de discriminations :Les trois quarts des agences testées rappellent aux propriétaires que la loi interdit toutes formes de discriminations. Une façon, pour certaines d’entre elles, de tenter de se dédouaner. Certaines agences épinglées, avaient déjà été dénoncées en 2019, dans une opération similaire. Un décret est notamment entré en vigueur pour obliger les agences immobilières à suivre une formation de lutte contre les discriminations SOS Racisme réclame donc un, mais aussi laen rétablissantLire aussi :