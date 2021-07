Sur le vif « Qu'est-ce que vous croyez ? » Quand Tariq Ramadan se lance... dans la musique Rédigé par Lina Farelli | Samedi 3 Avril 2021 à 19:45





« Du cœur de l'Afrique, de l'Asie et du sud éveillé, les voix s'élèvent, vents d'humanité. (...) Elles exigent vérité, justice et dignité » , chante-t-il dans ce texte dédié « à toutes les femmes et à tous hommes qui ont subi la colonisation à travers le monde » , « aux migrants qui cherchent à échapper à la misère et qui finissent enfermés, criminalisés (...) noyés dans les eaux de la mer ou déshydratés dans les chaleurs du désert » et « à tous ceux qui se sont engagés à leurs côtés et refusent leur déshumanisation silencieuse » . « C'est ensemble que nous devons résister à ceux qui répandent l'exploitation, la guerre et la mort : telle est l'exigence de notre espérance d'unité et de paix » , plaide Tariq Ramadan. A chacun d'en juger ! C'est la surprise du samedi 3 avril. Tariq Ramadan a décidé de faire parler de lui non pas en annonçant la sortie d'un livre mais... d'un album ! Oui, vous ne rêvez pas, l'islamologue suisse, toujours pris dans la tourmente judiciaire depuis 2017 après des accusations de viols à son encontre, s'est mis à la chanson. Ou plutôt à la, clame-t-il., c'est le titre d'une chanson qui se veut anticolonialiste, extrait d'un album baptisédont la sortie est prévue le 29 mai, après le mois du Ramadan. , chante-t-il dans ce texte dédiéet, plaide Tariq Ramadan. A chacun d'en juger !