Pourquoi le vice-président de l'Exécutif des musulmans de Belgique démissionne Rédigé par Myriam Attaf | Mercredi 16 Décembre 2020 à 11:55









« Les dossiers se gèrent dans la plus grande neutralité et la transparence indépendamment de toute influence étrangère. Aujourd’hui, en défendant un islam en phase avec nos valeurs démocratiques, je subis tous les jours des pressions et de sérieuses menaces », fait-il savoir. Salah Echallaoui n'est plus vice-président de l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). Il a remis sa démission de son poste, à l'heure où un sérieux bras de fer oppose le ministère de la Justice et l’instance musulmane au sujet de la Grande Mosquée de Bruxelles.Début décembre, le ministre, Vincent Van Quickenborne, avait suspendu le processus de reconnaissance du lieu de culte, soupçonnant ses dirigeants d’espionnage pour le compte du Maroc. Il avait, en outre, fait part de sa volonté de voir les instances de l'EMB totalement renouvelées, appelant les musulmans belges à se lever à se faire entendre.avait-il lancé.Pour Salah Echallaoui,, écrit-il dans un courrier consulté par plusieurs titres de la presse belge.fait-il savoir.

