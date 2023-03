Portugal : le siège mondial des musulmans ismaéliens visé par une attaque au couteau

La communauté ismaélienne est en deuil après l'attaque au couteau qui a visé, mardi 28 mars, en plein mois du Ramadan 2023, son siège mondial à Lisbonne. Deux personnes ont été tuées et plusieurs blessés ont aussi été dénombrés, a annoncé la police portugaise, qui a neutralisé l'agresseur. Blessé, il a été arrêté puis hospitalisé. Les motivations et la santé mentale de l'individu, qui serait d'origine afghane, sont encore inconnues à ce stade.



« J'exprime ma solidarité et mes condoléances envers les victimes et la communauté ismaélienne » , a fait savoir le Premier ministre portugais Antonio Costa, affirmant face à la presse qu'il est encore trop tôt pour « faire une quelconque interprétation sur les motivations de cet acte criminel » .



Les Ismaéliens a établi son siège à Lisbonne en 2018. Son chef spirituel, l'Aga Khan, a obtenu la nationalité portugaise en 2019. Cette communauté musulmane, d'obédience chiite, forte de 15 millions de personnes dans le monde, compte environ 7 000 membres au Portugal.