Sur le vif Nuit de la Solidarité : au-delà de Paris, une 5e édition élargie à l'échelle métropolitaine Rédigé par Lionel Lemonier | Mercredi 19 Janvier 2022 à 11:55









Concrètement, l’opération rassemble des centaines de bénévoles et de professionnels des structures d’accueil et d’hébergement, des associations d’entraide et des centres communaux d’action sociale (CCAS). A Paris, quelque 2 000 bénévoles encadrés par près de 400 professionnels de l’action sociale sont espérés.



Dans de nombreux lieux tenus par ces structures, des « activités solidaires » seront proposés à tous à cette occasion : exposition photographique sur le travail des bénévoles, visites et présentations de l’activité associative du lieu, projection de documentaires, échanges conviviaux autour d’un apéro (avec ou sans alcool) avec des personnes hébergées sur place, réalisation d’une fresque collective… Sur Paris, le programme est disponible sur la page de



En parallèle, des équipes de bénévoles, encadrés par des professionnels du secteur social et qui auront préalablement suivi une petite formation, parcourront les rues à la rencontre de sans-abris. Disposée dans un périmètre précis de manière à couvrir l’ensemble du territoire où l'opération a lieu, chaque équipe devra établir un décompte des personnes qui dorment dans la rue et remplir un questionnaire anonyme pour chacune afin de mieux connaitre son itinéraire et ses besoins.



L’an dernier, la « pour la première fois, la collecte de données de la Nuit de la Solidarité sera mutualisée avec le recensement de la population générale de l’Insee » , note l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS).



En Ile-de-France, cet événement concernera une dizaine de communes en plus de Paris. Une grande partie des métropoles régionales se sont aussi associées à l’opération, parmi lesquelles Arras, Bordeaux, Brest, Dijon, Dunkerque, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Quimper, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse et Tours.



