Notre-Dame de Paris : un témoignage fort de respect lancé par des responsables musulmans de Lyon

« sa grande joie et son profond respect »

« véritable symbole de la France éternelle »

« incarne l'histoire, la culture et la spiritualité »

« nous rassemblent au-delà des différences »

« l'incendie qui avait ravagé cette cathédrale avait suscité

car Notre-Dame dépasse son rôle de lieu de culte pour devenir un héritage universel »

« Sa résilience et sa restauration, rendues possibles grâce à l’engagement et à la solidarité de tous, témoignent de la capacité de notre nation à protéger et transmettre les trésors qui nous unissent »

« avec admiration le travail extraordinaire des artisans, des ingénieurs, des architectes et de tous ceux qui ont œuvré avec passion et expertise pour sauver et redonner vie à ce chef-d’œuvre »

« Pour la communauté musulmane, cette réouverture est aussi un rappel de l'importance du dialogue et du respect entre les croyants, quelles que soient leurs confessions »

« une opportunité de renforcer les liens de fraternité qui unissent toutes les communautés de France, autour des valeurs de respect, de partage et d’unité »

« Que Notre-Dame de Paris continue de rayonner comme un symbole de paix et d’espérance, guidant les générations présentes et futures vers une coexistence harmonieuse et fraternelle »

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a manifesté, samedi 7 décembre,à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris , unquietEn 2019,, estime le président du CMR, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane., indique-t-il, saluant, ajoute le responsable, qui voit dans la réouverture de la cathédrale, conclut Kamel Kabtane.Lire aussi :