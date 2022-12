Nos frangins : l'hommage cinématographique - contesté - rendu à Malik Oussekine et Abdel Benyahia

« victimes d’une intervention policière »

Nos frangins

Indigènes

Hors-la-loi

Flic de Belleville

« Tout le mouvement des Gilets jaunes avec toutes les violences autour ont contribué à renforcer l’idée de faire un film sur Malik et Abdel,

On est encore dans cette actualité. Sur le sujet de l’immigration et des violences, on y est encore. On pense tout le temps qu’on va passer à une autre étape mais il n’y a pas vraiment de changement. On a le sentiment que rien n’avance. Cela fait 35 ans ! Faut-il plus de temps pour résoudre certains problèmes ? »

« voltigeurs »

Malik et Abdel, deux jeunes Maghrébins. Avec, Rachid Bouchareb revient sur deux drames d’une nuit de décembre 1986 au cours de laquelle Malik Oussekine a été battu à mort par des policiers à Paris, tandis qu'Abdel Benyahia a été abattu à Pantin par un policier. La première affaire occultera, sur le temps long, la seconde, mais elles sont toutes mises sur un même pied d'égalité dans le film événement qui sort en salles le 7 décembre. Le réalisateur d’(2006), de(2010) ou encore du(2018) mélange images d’archives et scènes d’interprétation pour recréer l’ambiance de l’époque, tout en faisant écho à notre passé récent.indique-t-il.Retour vers le futur. Les gens défilent, des casseurs renversent des voitures, les CRS chargent. En décembre 1986, les étudiants sont dans la rue pour combattre la réforme Devaquet, du nom du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui porte un projet de sélection à l’entrée de l’université. Rachid Bouchareb utilise intelligemment des images d’archives qui nous ramènent en arrière mais en rappellent d’autres, beaucoup plus récentes. Celles tournées lors des affrontements avec les forces de sécurité au cours des manifestations parisiennes de Gilets jaunes pendant l’hiver 2021… Un rappel d’autant plus vif que la brigade desa été reconstituée en 2019. Dissoute peu de temps après l’affaire Malik Oussekine, cette brigade de policiers montés sur motocross, dont l’un conduit et l’autre est chargé de matraquer les manifestants, a récemment fait parler d’elle sous un autre nom : la BRAV-M , Brigade de répression de l’action violente – motorisée.