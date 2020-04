Nawel : Â« Mon mari me ment, je suis anÃ©antie mais je l'aime Â»

Psycho Nawel : « Mon mari me ment, je suis anéantie mais je l'aime » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Lundi 27 Avril 2020 à 11:39





Je suis mariée depuis cinq ans. Mon mari a toujours eu des relations virtuelles ou avec des prostituées. Quand je lui pose des questions, il nie alors qu’il sait pertinemment que je dis la vérité. Récemment, il a pris contact avec une femme du Maroc. IIs se sont vus plusieurs fois l’été dernier, elle sait que j’existe car il lui a parlé de moi, mais elle veut à tout prix qu’il se sépare de moi pour se marier avec elle. Je l’ai su en regardant dans son portable. Malgré tout ça, il continue à nier. J’étais enceinte et j’ai tellement stressé que j’ai perdu le bébé. Après cela, il m’a juré de ne plus recommencer et de couper tout contact avec elle.



Je l’ai cru jusqu’à ce qu’il parte à nouveau au Maroc pour voir l’appartement qu’il a acheté pour nous soi-disant. Or j’ai appris qu’il avait été la voir, qu’il lui avait acheté des cadeaux… Cela m’a anéantie, j’ai fait un malaise au travail. Il nie encore et essaie de rejeter la faute sur moi en évoquant notre passé. Du coup, cela me fait culpabiliser alors que ce n’est pas de ma faute. Je ne sais que faire car je l’aime sincèrement. Je me vois finir ma vie avec lui et je sais aussi qu’il m’aime mais je ne comprends pas pourquoi il fait cela. Nous nous connaissons depuis presque 10 ans, il m’a toujours trompée et a toujours nié.



Il y a un an j’en ai eu assez, car je me mettais dans des états impossibles à imaginer. Ma famille avait peur que je tombe en dépression alors je me suis décidée à le quitter pendant plusieurs mois. Je ne pensais pas réellement que nous allions finir par nous remettre ensemble alors j’ai refait ma vie. Il en a beaucoup souffert à ce que l’on m’a dit, et j’ai l’impression qu’il veut me faire payer. Mais je ne comprends pas pourquoi il veut me le faire payer alors que c’est à cause de son comportement que je suis partie. Aujourd’hui, il continue à me faire du mal. Il m’aime et je l’aime aussi. S’il vous plaît, j’ai besoin de vos conseils, des conseils religieux.

Lalla Chem En Nour, psychanalyste Chère Nawel,



Vous nous demandez des conseils religieux, mais si vous avez bien lu les informations de notre rubrique, je ne suis pas en mesure de vous tenir un discours religieux, ce n’est pas mon rôle. Je suis psychanalyste, et je vous réponds en tant que telle, en fonction des informations que vous nous communiquez, et dans l’esprit de partage, afin que nos réponses puissent éventuellement vous aider à réfléchir, ainsi que les lectrices et lecteurs de notre rubrique.



En vous lisant, la question qui s’impose à moi est la suivante : c’est quoi l’amour pour vous ? Vous dites que vous vous aimez. Votre mari vous aime mais il vous trompe depuis le début ? Il ne semble pas se remettre en cause, il vous ment, contacte une autre femme au Maroc, lui fait des cadeaux... et il ne comprend pas pourquoi vous êtes partie et vous fait du mal ? Mais quelle vision de l’amour avez-vous donc tous les deux pour accepter de vous traiter, ou plutôt de vous laisser traiter de cette manière ?



Dans amour, il faut aussi ajouter respect de l’autre, confiance, sincérité, authenticité, réciprocité. Votre relation est fondée sur des silences, des mensonges, des trahisons. Cela vous rend malade, et cela me paraît le signe évident que vous êtes en souffrance psychique. Vous n’êtes pas respectée, comment pouvez-vous lui faire confiance ? Alors pourquoi dites-vous que vous l’aimez encore ? Vous aimez vous faire maltraiter ? J’ai envie de vous dire de vous respecter d’abord vous-même. Demandez-lui ce que représente l’amour pour lui, et si vous avez l’intention de reprendre votre relation, il serait nécessaire de vous faire aider par un tiers professionnel, un thérapeute de couple, pour mettre à plat les intentions de monsieur qui dit tellement tenir à vous.

