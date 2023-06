Multitude, le nouveau rendez-vous pour valoriser la diversité culturelle en Seine-Saint-Denis

« les migrations et les banlieues »

« la plus grande table du monde »

Multitude proposera également des projections de film dans les cinémas indépendants. Thème central des œuvres présentées,. Une exposition de photographies issues des archives départementales sera également visible et montrera des clichés pris après la création du département en 1968. Deux scènes mobiles, tractées par vélo et alimentées à l'énergie solaire, proposeront de la musique et un concert de rap se déroulera sur une grande scène installée dans le parc de la Bergère. De nombreux artistes locaux s'y produiront.Parallèlement, les habitants pourront s'impliquer. Une trentaine de pavillons seront mis à la disposition des associations représentatives des différentes diasporas du territoire afin qu'elles puissent présenter leur gastronomie, leur artisanat et leur culture. Et un « championnat du monde des cuisines du monde » parrainé par le chef Alain Ducasse aura lieu. une « Coupe du monde des quartiers » se déroulera au stade vélodrome d'Aulnay-sous-Bois, au cours de laquelle se rencontreront les finalistes des CAN (Coupe d'Afrique des Nations) des quartiers de huit villes.Sept parcours de randonnée multiculturelle (entre 3 et 7 km) seront également proposés au départ de six villes qui permettront de découvrir différents lieux emblématiques des transformations du territoire départemental. Enfin, les habitants pourront participer au dressage desur plus de 2,5 km, le record mondial déjà établi en septembre dernier entre Saint-Ouen et Saint-Denis.Le coût de cette biennale est estimé à un million d'euros par les services du département. Ce dernier prendra 90 % du budget à sa charge. Gratuite, la Biennale reviendra tous les deux ans et entend bien marquer les esprits.