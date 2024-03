Psycho Maya : « Mon mari est un jaloux maladif, j’arrive à saturation ! » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 16 Mars 2024 à 08:00





J'ai tellement à dire mais je vais essayer d’abréger. Voilà, je suis mariée depuis 16 ans, j’ai deux filles de 8 et de 13 ans. Mon mari est devenu depuis une dizaine d’années un jaloux maladif, voire même à la limite psychotique. Il m’invente des vies avec des voisins qui sont âgés, mes neveux qui sont comme des fils, et mêmes ses propres frères.



Quand il est en phase de crise, il peut devenir horrible dans ses propos et, quoi que je lui dise, il ne change pas. Quand il est en phase normale, c’est un homme très gentil, adorable. Mais je n’arrive plus à oublier toutes ces crises et à passer au-dessus. J’angoisse constamment à la moindre sortie, c’est la panique. Je n’en peux plus. Je ne sais plus quoi faire j'ai l’impression d‘avoir utilisé tout mon stock de patience. Que faire ? J’arrive à saturation !

Lalla Chams En Nour, psychanalyste



Comme je vous comprends, la jalousie maladive à ce niveau, ce doit être infernal. Sans vouloir vous choquer, vous décrivez un comportement vraiment limite. Oui, à ce point-là la jalousie est une maladie grave, non loin de la folie, car la définition de la folie est la perte de contact avec la réalité. Votre description est claire : cet homme gentil et adorable devient « dingue » quand ses soupçons le reprennent et le rendent littéralement malade.



Eh bien, la seule solution, si vous voulez le garder et s’il veut vous garder, c’est qu’il se fasse soigner. Il lui faut voir un psychiatre, qui l’aidera à calmer ses angoisses. Car derrière cette jalousie, il y a des expériences traumatisantes, des peurs de l’abandon, de l’absence d’autonomie, une incapacité chronique à faire confiance, de sévères troubles du comportement qui lui rendent la vie impossible et celle de ses proches un enfer. Essayez de le convaincre qu’il a besoin d’aide, c’est important pour votre famille, vous et vos filles.



